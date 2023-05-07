Горящий автобус устроил дымовал у Ушаковского моста

Туристический автобус тушили в ночь на 7 мая в Петербурге. Транспорт ехал без пассажиров.

О пожаре сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». У Ушаковского моста в Приморском районе загорелся автобус «Ивеко». От полыхающего транспорта шел столб дыма.

По информации пресс-службы МЧС Петербурга, горение происходило в моторном отсеке. Пожар начался в 02:30, а к 02:42 его удалось ликвидировать.



К тушению привлекли две спецмашины и 10 человек. Происшествие обошлось без пострадавших.

