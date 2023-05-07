    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, зап

    773мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.82eur84.91

    Горящий автобус устроил дымовал у Ушаковского моста

    2827
    3 комментария

    Туристический автобус тушили в ночь на 7 мая в Петербурге. Транспорт ехал без пассажиров.

    Видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

    О пожаре сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». У Ушаковского моста в Приморском районе загорелся автобус «Ивеко». От полыхающего транспорта шел столб дыма.

    По информации пресс-службы МЧС Петербурга, горение происходило в моторном отсеке. Пожар начался в 02:30, а к 02:42 его удалось ликвидировать.

    К тушению привлекли две спецмашины и 10 человек. Происшествие обошлось без пострадавших.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close