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    В Астане штурмом взяли банк с заложниками

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    8 комментариев

    Силовики взяли штурмом отделение банка Kaspi в Астане. В нем вооруженный мужчина удерживал заложников. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает МВД Казахстана.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Всех заложников освободили после штурма. Никто не пострадал, вооруженный мужчина был обезврежен.

    Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Как уточняет Orda.kz, при захвате мужчина оказал сопротивление.

    По данным издания, заложников захватил Алихан Мурадов. У него имеется кредит в банке, но небольшой. Мужчина требовал перечислить все активы банка Kaspi в некий фонд детям, больным, инвалидам и неимущим.

    О захвате отделения банка в Астане стало известно недавно. Улицы около места происшествия перекрыла полиция.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 8

    Гость18 Июн 2023 в 15:47
    Надо срочно отправить гум. помощь в Астану!! Лучших психологов для работы с заложниками. А они нам свою ненависть и предательство
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 14:54
    А это было в прошлом году, что ли? Если в этом, то сегодня 18 июня!
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 14:53
    И сегодня вроде 18 июня!)))))
    +0−0
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