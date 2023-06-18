В Астане штурмом взяли банк с заложниками

Силовики взяли штурмом отделение банка Kaspi в Астане. В нем вооруженный мужчина удерживал заложников. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает МВД Казахстана.

Всех заложников освободили после штурма. Никто не пострадал, вооруженный мужчина был обезврежен.

Как уточняет Orda.kz , при захвате мужчина оказал сопротивление.

По данным издания, заложников захватил Алихан Мурадов. У него имеется кредит в банке, но небольшой. Мужчина требовал перечислить все активы банка Kaspi в некий фонд детям, больным, инвалидам и неимущим.

О захвате отделения банка в Астане стало известно недавно. Улицы около места происшествия перекрыла полиция.