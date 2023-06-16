«"Леопарды" горят». Путин считает, что НАТО «втягивается в войну на Украине»

НАТО втягивается в боевые действия на Украине, идут поставки западной военной техники Киеву, рассматривается вариант поставок самолетов. Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.



«НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине… Я говорил о том, что на ряде направлений предпринимаются попытки атак [ВСУ] при поддержке танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, это, в том числе, «Леопарды». И вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и [истребители] F-16», – подчеркнул Путин.



Он отметил, что если самолеты будут располагаться за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, России придется смотреть, как и где их поражать. Есть серьезная опасность втягивания НАТО в конфликт.

