«"Леопарды" горят». Путин считает, что НАТО «втягивается в войну на Украине»

НАТО втягивается в боевые действия на Украине, идут поставки западной военной техники Киеву, рассматривается вариант поставок самолетов. Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.
«НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине… Я говорил о том, что на ряде направлений предпринимаются попытки атак [ВСУ] при поддержке танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, это, в том числе, «Леопарды». И вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и [истребители] F-16», – подчеркнул Путин.
Он отметил, что если самолеты будут располагаться за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, России придется смотреть, как и где их поражать. Есть серьезная опасность втягивания НАТО в конфликт.
По словам Путина, уничтожено уже примерно 30 процентов тяжелой бронетехники, поставленной Украине Западом. «218 танков, из них и "Леопарды". Еще 418 бронированных машин, в том числе Bradley», — сказал президент. Он уверен, что Киеву лучше искать мирные средства разрешения спора. «Пока до этого не дошло, они пытаются одержать победу на поле боя. Флаг им в руки, посмотрим, как у них получится. Пока не получается, и вряд ли получится», — добавил российский лидер.