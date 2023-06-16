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    Боевые действия

    ПМЭФ-2023

    «"Леопарды" горят». Путин считает, что НАТО «втягивается в войну на Украине»

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    6 комментариев

    НАТО втягивается в боевые действия на Украине, идут поставки западной военной техники Киеву, рассматривается вариант поставок самолетов. Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.

    «НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине… Я говорил о том, что на ряде направлений предпринимаются попытки атак [ВСУ] при поддержке танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, это, в том числе, «Леопарды». И вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и [истребители] F-16», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что если самолеты будут располагаться за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, России придется смотреть, как и где их поражать. Есть серьезная опасность втягивания НАТО в конфликт.

    По словам Путина, уничтожено уже примерно 30 процентов тяжелой бронетехники, поставленной Украине Западом. «218 танков, из них и "Леопарды". Еще 418 бронированных машин, в том числе Bradley», — сказал президент. Он уверен, что Киеву лучше искать мирные средства разрешения спора. «Пока до этого не дошло, они пытаются одержать победу на поле боя. Флаг им в руки, посмотрим, как у них получится. Пока не получается, и вряд ли получится», — добавил российский лидер.

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    Комментарии 6

    Гость16 Июн 2023 в 17:38
    Также F 16 упадут. Сразу на взлёте с аэродромов. Не поможет им их НАТА.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 17:36
    тень шторма она такая. с ума кхукхе сводит.
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 17:35
    3000 сгорело. правда не леопардов!
    +1−0
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