Ящерицы Пуся и Чупс похвастались обновленным вольером

Сотрудники Ленинградского зоопарка продолжают обновлять вольеры подопечным. Не обошли стороной и парочку обыкновенных тегу (подотряд ящериц) Пусю и Пупса. Видеозапись 16 июня выложили в telegram-канале зоопарка.
Ленинградский зоопарк
На видеозаписи обстановку изучает энергичная и общительная Пуся, а вот Чупс всё время просидел под корягой. Сотрудники зоопарка отмечают, что у животных есть много мест, в которых можно укрыться от посторонних взглядов, что и делал Чупс.
Новые декорации вручную расписала работница по уходу за животными Евгения Федотова. Помимо декоративной составляющей обновленный вольер имеет хорошее освещение, систему обогрева, живые растения. Экспозиция готовилась к открытию с апреля.