    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, с-в

    762мм

    23%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd83.96eur90.97

    Ящерицы Пуся и Чупс похвастались обновленным вольером

    881
    3 комментария

    Сотрудники Ленинградского зоопарка продолжают обновлять вольеры подопечным. Не обошли стороной и парочку обыкновенных тегу (подотряд ящериц) Пусю и Пупса. Видеозапись 16 июня выложили в telegram-канале зоопарка.

    Ленинградский зоопарк

    На видеозаписи обстановку изучает энергичная и общительная Пуся, а вот Чупс всё время просидел под корягой. Сотрудники зоопарка отмечают, что у животных есть много мест, в которых можно укрыться от посторонних взглядов, что и делал Чупс.

    Новые декорации вручную расписала работница по уходу за животными Евгения Федотова. Помимо декоративной составляющей обновленный вольер имеет хорошее освещение, систему обогрева, живые растения. Экспозиция готовилась к открытию с апреля.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградский зоопарк
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость16 Июн 2023 в 18:51
    Я там традесканцию узнала))
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 18:47
    "Пуся" это топ)
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 18:32
    👍
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close