ВТБ: Рынок готов к полностью цифровой ипотеке, но нужны изменения в законодательстве

Идентификация клиентов банков с помощью видео-конференц-связи позволит оформлять ипотеку полностью дистанционно, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на ПМЭФ-2023.
Протестировать возможность идентификации планируется в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Но чтобы установить этот режим, нужно внести изменения в законодательство — соответствующий законопроект сейчас на рассмотрении в Госдуме. Пока оформить ипотеку полностью онлайн нельзя, так как необходимо заранее идентифицировать клиентов. Поэтому, согласно законодательству, заемщикам, которые ранее не обслуживались в банке, перед дистанционным проведением ипотечной сделки в большинстве случаев требуется лично посетить офис.
По словам Анатолия Печатникова, за последние три года рынок жилищного кредитования серьезно продвинулся к цифровизации ключевых сервисов и полностью готов к удаленным сделкам. По данным Росреестра, количество удаленных сделок с недвижимостью возросло.
— Регулятор услышал позицию участников рынка о важности «цифровой ипотеки» для всех клиентов без ограничений и совершил ряд практических шагов в этом направлении, — говорит он. — Уже разработан и проходит экспертизу органов исполнительной власти проект закона, который даст клиенту возможность дистанционно открывать счета эскроу.
Сейчас дистанционное оформление ипотеки предусматривает подписание всех документов усиленной квалифицированной электронной подписью. Регистрация сделок, выпуск электронных закладных и оформление страховых продуктов также проходят без посещения офиса банка.