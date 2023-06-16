«Саботаж». Путин заявил о случаях, когда Запад мешает российским бизнесменам вернуться

Президент РФ Владимир Путин поручил упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и запустить механизм защиты прав граждан и юрлиц, которые владеют отечественными компаниями через «зарубежные прослойки». Об этом он сказал 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ.



По словам Путина, сейчас много отечественных активов оформлены на иностранные компании, а их собственники — граждане России — хотят вернуться в российскую юрисдикцию. Для них действуют «специальные административные районы» (САР) в Приморье и Калининградской области, где бизнес может воспользоваться рядом льгот и налоговых преференций.

