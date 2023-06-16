«Саботаж». Путин заявил о случаях, когда Запад мешает российским бизнесменам вернуться

Президент РФ Владимир Путин поручил упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и запустить механизм защиты прав граждан и юрлиц, которые владеют отечественными компаниями через «зарубежные прослойки». Об этом он сказал 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ.
По словам Путина, сейчас много отечественных активов оформлены на иностранные компании, а их собственники — граждане России — хотят вернуться в российскую юрисдикцию. Для них действуют «специальные административные районы» (САР) в Приморье и Калининградской области, где бизнес может воспользоваться рядом льгот и налоговых преференций.
Однако не все те, кто хотят вернуться, воспользовались этой возможностью. Кто-то не успел или не смог получить юридические услуги за рубежом. Но есть и случаи «прямого нежелания» со стороны иностранных партнеров выдавать необходимую информацию и документы.
«Это саботаж. Просто не хотят выпускать наши активы и предпринимателей», — возмутился Путин. Он подчеркнул, что те, кто оформлял свои активы в офшорах, теперь «попали». Им надо помочь, уверен глава государства.
Среди инициатив президента — упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрации в САР, когда переезд блокируется зарубежной страной или не предусмотрен местным законодательством. Сделать это нужно до декабря 2023 года.