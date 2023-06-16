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    ПМЭФ-2023

    Путин предложил улучшить систему трудоустройства выпускников

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    6 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин предложил создать механизмы, направленные на улучшение ситуации с трудоустройством выпускников высших и средних образовательных учебных заведений. Об этом он сказал 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ.

    По его словам, в России необходимо повысить ориентированность учебных заведений на трудоустройство выпускников.

    Первое предложение: сформировать рейтинги учебных заведений по ключевым показателям эффективности, главный из которых — качество занятости выпускников.

    Второе: ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы учитывать тренды и запросы рынка труда.

    «Отдельно прошу правительство подготовить предложение по развитию такого инструмента как ученический договор. Его смысл в том, что работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место», — сказал Путин.

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    Комментарии 6

    Slava_Rossii216 Июн 2023 в 16:02
    Распределение, пятилетки ... власть тянет страну обратно в худшие годы СССР, предварительно набив карманы народным достоянием.
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 15:57
    как понять что президент соврал?
    он открыл рот
    +1−0
    26503873316 Июн 2023 в 15:55
    Об уровне зарплат на этих рабочих местах он скромно умолчал. Все надеется что миллионы научных сотрудников ему за гроши оружие проектировать будут. Поезд ушел, что платишь, то и получаешь.
    +1−0
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