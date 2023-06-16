Путин предложил улучшить систему трудоустройства выпускников

Президент РФ Владимир Путин предложил создать механизмы, направленные на улучшение ситуации с трудоустройством выпускников высших и средних образовательных учебных заведений. Об этом он сказал 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ.



По его словам, в России необходимо повысить ориентированность учебных заведений на трудоустройство выпускников.



Первое предложение: сформировать рейтинги учебных заведений по ключевым показателям эффективности, главный из которых — качество занятости выпускников.



Второе: ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы учитывать тренды и запросы рынка труда.

