Путин предложил улучшить систему трудоустройства выпускников

Президент РФ Владимир Путин предложил создать механизмы, направленные на улучшение ситуации с трудоустройством выпускников высших и средних образовательных учебных заведений. Об этом он сказал
По его словам, в России необходимо повысить ориентированность учебных заведений на трудоустройство выпускников.
Первое предложение: сформировать рейтинги учебных заведений по ключевым показателям эффективности, главный из которых — качество занятости выпускников.
Второе: ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы учитывать тренды и запросы рынка труда.
«Отдельно прошу правительство подготовить предложение по развитию такого инструмента как ученический договор. Его смысл в том, что работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник получает гарантию трудоустройства на более квалифицированное рабочее место», — сказал Путин.