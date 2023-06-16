Путин заявил, что прибыль от бизнеса ушедших компаний остается в России

Владимир Путин прокомментировал уход иностранных компаний из России. Свою оценку он высказал 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2023.



По словам президента, Россия никого «не выгоняла» со своего рынка и «предлагала взвесить все за и против». Он заявил, что теперь, после ухода фирм, прибыль от их бизнеса все равно остается в стране: «Под многими иностранными брендами уже давно продаётся продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути это российские товары, только с зарубежными логотипами».



Как сказал Путин, если сначала предприниматели «очень переживали» из-за ухода зарубежных компаний, то теперь «занимаюсь освободившиеся производства и площадки».

