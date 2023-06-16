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    ПМЭФ-2023

    Путин заявил, что прибыль от бизнеса ушедших компаний остается в России

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    3 комментария

    Владимир Путин прокомментировал уход иностранных компаний из России. Свою оценку он высказал 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

    По словам президента, Россия никого «не выгоняла» со своего рынка и «предлагала взвесить все за и против». Он заявил, что теперь, после ухода фирм, прибыль от их бизнеса все равно остается в стране: «Под многими иностранными брендами уже давно продаётся продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути это российские товары, только с зарубежными логотипами».

    Как сказал Путин, если сначала предприниматели «очень переживали» из-за ухода зарубежных компаний, то теперь «занимаюсь освободившиеся производства и площадки».

    «Те из иностранных компаний, кто у нас остался, мы их считаем тоже отечественными производителями и будем относиться как к своим», – подчеркнул глава государства.

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    Комментарии 3

    Гость16 Июн 2023 в 15:58
    «занимаюсь освободившиеся производства и площадки».

    модератор, чем отвлекаешься на стирание комментов, лучше бы больше внимания уделял правильности написания текстов.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 15:47
    бизнес не работает, а прибыль есть. Тут Нобелевской премией не отделаться!
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 15:45
    "Это наша корова, и мы ее будем доить" (с) Только забыл добавить, что вместо коровы оставили быка, теперь осталось только бычиться на современный мир.
    +1−0
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