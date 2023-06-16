«Рекордные объемы». Путин сказал, сколько дорог отремонтировали в России

В России в прошлом году отремонтировали более 20 тысяч километров региональных автодорог. Построено и реконструировано 1200 километров. Об этом 16 июня заявил на пленарном заседании ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.



«Все это рекордные объемы… Рассчитываю, что в текущем году мы не только удержим, но и поднимем эту планку еще выше. У нас всё для этого есть», — подчеркнул президент.



Также президент анонсировал существенное обновление отечественного торгового флота. До 2028 года планируется построить не менее 260 торговых судов.