    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    762мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.96eur90.97

    ПМЭФ-2023

    «Рекордные объемы». Путин сказал, сколько дорог отремонтировали в России

    668
    7 комментариев

    В России в прошлом году отремонтировали более 20 тысяч километров региональных автодорог. Построено и реконструировано 1200 километров. Об этом 16 июня заявил на пленарном заседании ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.

    «Все это рекордные объемы… Рассчитываю, что в текущем году мы не только удержим, но и поднимем эту планку еще выше. У нас всё для этого есть», — подчеркнул президент.

    Также президент анонсировал существенное обновление отечественного торгового флота. До 2028 года планируется построить не менее 260 торговых судов.

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Карабас Барабас16 Июн 2023 в 16:02
    Юморист... "рекордные объемы" бумаги с отчётами и докладами о головокружительных успехах. Главное эти дороги в живую не видеть что бы между словом и делом диссонанс не испытывать.
    +1−0
    Sonata16 Июн 2023 в 15:58
    В XXI веке этим хвастаться как-то неудобно.
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 15:42
    и какое качество ремонта? то что я вижу в ленобласти, это паршиво закиданные ямы да и то не все, только самые большие, зато разметку нарисовали, прямо по песку, что лежит на обочинах с зимы
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close