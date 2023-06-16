ВТБ профинансирует строительство жилья, школы и садика в Пушкине. Инвестиции в проект — 20 млрд рублей

ВТБ выступит финансовым партнером ГК «КВС» по строительству жилого квартала в Пушкинском районе. Соглашение в рамках ПМЭФ-2023 подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко.
При участии банка на участке 26 га в историческом районе Гуммолосары построят 10 четырехэтажных домов жилой площадью 105 тыс.кв.м, детский сад на 330 мест и школу на 825 мест. Кроме того, соглашение предусматривает дополнительные дисконты к ипотечным ставкам банка на приобретение квартир застройщика.
Квартал «Дубровский» реализуют в четыре очереди до 2028 года. Общие инвестиции в строительство составят около 20 млрд рублей, ранее банк уже предоставил бридж-кредит в 8 млрд руб. на покупку участка и первую очередь проекта.
Общий объем финансирования, предоставленного банком девелоперу на строительство, превысил 51 млрд рублей.