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    ПМЭФ-2023

    ВТБ профинансирует строительство жилья, школы и садика в Пушкине. Инвестиции в проект — 20 млрд рублей

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    ВТБ выступит финансовым партнером ГК «КВС» по строительству жилого квартала в Пушкинском районе. Соглашение в рамках ПМЭФ-2023 подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко.

    При участии банка на участке 26 га в историческом районе Гуммолосары построят 10 четырехэтажных домов жилой площадью 105 тыс.кв.м, детский сад на 330 мест и школу на 825 мест. Кроме того, соглашение предусматривает дополнительные дисконты к ипотечным ставкам банка на приобретение квартир застройщика.

    Квартал «Дубровский» реализуют в четыре очереди до 2028 года. Общие инвестиции в строительство составят около 20 млрд рублей, ранее банк уже предоставил бридж-кредит в 8 млрд руб. на покупку участка и первую очередь проекта.

    Общий объем финансирования, предоставленного банком девелоперу на строительство, превысил 51 млрд рублей.

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