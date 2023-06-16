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    ПМЭФ-2023

    Путин: Стратегия 2022 года сработала

    1994
    32 комментария

    Президент России Владимир Путин заявил, что стратегия, которую власть и бизнес выбрали в 2022 году, сработала. Он рассказал об этом 16 июня в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме.

    В начале речи президент вспомнил о своем прошлогоднем выступлении. Оно касалось сложностей, с которыми столкнулась Россия. По словам Путина, второй квартал 2022 года стал «самым трудным» и для экономики, и для бизнеса. В этот период «по сути перекраивалась вся ткань деловой хозяйственной жизни».

    «Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу», — заявил Путин. Он добавил, что в апреле 2023 года валовый внутренний продукт прибавил 3,3%, а по итогам года, по оценкам МВФ, может вырасти более, чем на процент.

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    Комментарии 32

    Гость16 Июн 2023 в 16:03
    Вообще даже читать не надо, что он скажет. И так понятно, что все хорошо и становится лучше
    +0−0
    26503873316 Июн 2023 в 15:50
    Приятно узнать, что хоть что то сработало. Надеемся что и у дочек его все нормально.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 15:45
    но как он восхищенно читает свой доклад, интересно, а кто ему этот бред готовил,какая нибудь Голикова ?
    +1−0
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