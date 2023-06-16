Путин: Стратегия 2022 года сработала

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегия, которую власть и бизнес выбрали в 2022 году, сработала. Он рассказал об этом 16 июня в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме.

В начале речи президент вспомнил о своем прошлогоднем выступлении. Оно касалось сложностей, с которыми столкнулась Россия. По словам Путина, второй квартал 2022 года стал «самым трудным» и для экономики, и для бизнеса. В этот период «по сути перекраивалась вся ткань деловой хозяйственной жизни».

«Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу», — заявил Путин. Он добавил, что в апреле 2023 года валовый внутренний продукт прибавил 3,3%, а по итогам года, по оценкам МВФ, может вырасти более, чем на процент.