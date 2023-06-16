Минэнерго считает возможным поддерживать цену на нефть в районе 80 долларов за баррель

Глава Минэнерго Николай Шульгинов на ПМЭФ заявил, что Россия может поддерживать цену на нефть в районе 80 долларов за баррель, сообщают СМИ 16 июня.
Также он отметил, что в 2023 году добыча нефти и конденсата будет на 20 млн тонн ниже, чем в прошлом году. Добыча газа в этом году не соответствует прогнозам социально-экономического развития и на 8–10% ниже, чем планировалось. Однако данные по экспорту газа он не назвал.
Не все разделяют данные прогнозы. Ранее на ПМЭФ, как пишет РБК, вице-премьер Александр Новак допустил, что стоимость за баррель нефти к концу года может превысить $ 150, сославшись на возможные изменения в логистике транспортировки на территории Европы.
Заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что оптимальным для экономики России является курс 80–90 рублей за доллар. Он пояснил, что такая цена комфортна как для бюджета, так и для поставщиков экспорта и импорта.