Минэнерго считает возможным поддерживать цену на нефть в районе 80 долларов за баррель

Глава Минэнерго Николай Шульгинов на ПМЭФ заявил, что Россия может поддерживать цену на нефть в районе 80 долларов за баррель, сообщают СМИ 16 июня.



Также он отметил, что в 2023 году добыча нефти и конденсата будет на 20 млн тонн ниже, чем в прошлом году. Добыча газа в этом году не соответствует прогнозам социально-экономического развития и на 8–10% ниже, чем планировалось. Однако данные по экспорту газа он не назвал.

Не все разделяют данные прогнозы. Ранее на ПМЭФ, как пишет РБК, вице-премьер Александр Новак допустил, что стоимость за баррель нефти к концу года может превысить $ 150, сославшись на возможные изменения в логистике транспортировки на территории Европы.