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    Больше половины россиян уже не боятся COVID-19, а люди продолжают умирать

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    51% участников соцопроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) убеждены, что сейчас коронавирус уже не представляет серьезной опасности для людей. Об этом 15 июня со ссылкой на исследование ФОМ сообщает РИА Новости.

    При этом 46% россиян уверены, что распространение COVID-19 по миру было преднамеренным.

    В природное происхождение вируса верят менее трети опрошенных. 58% респондентов считают, что COVID — лабораторный проект. Из них 29% называют его разработкой американцев, 14% — Китая, 4% — Украины.

    3% опрошенных признались, что во время пандемии вируса потеряли из-за него родных или друзей, которые не смогли победить болезнь.

    По данным портала стопкоронавирус.рф, за неделю с 6 по 11 июня 2023 года в Петербурге заболели коронавирусом 379 человек, умерли от COVID-19 14 человек. В целом по стране за тот же срок от коронавируса умерли 113 человек.

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