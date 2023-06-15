Фестиваль народов Севера «Душа России»: программа третьего дня

С 14 по 17 июня в рамках культурной программы ПМЭФ на «Ленфильме» проходит фестиваль народов Севера «Душа России». Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться. Регистрация действует на один выбранный день.
16 июня зрителей ждут продолжение выставочной программы, мастер-классы, кинофестиваль северных стран и большая концертная программа.
Выставки, как и в предыдущие дни, открыты весь день с двух часов.
В 14:00 начнется фестиваль северных стран. Сначала стартует второй блок анимационных лент «Эхо Суздальфеста» (
С 17:00 до 19:00 можно будет посмотреть документальный фильм «Неркаги» («Род негнущихся») о женщине Анне и ее сорока приемных детях, которые живут в тундре на берегу озера. Режиссер Екатерина Головня. (
В 19:15 начнется фильм «Не хороните меня без Ивана», режиссер Любовь Борисова взяла за основу реальную историю. Главный герой ленты — Степан Бересеков — периодически впадает в летаргический сон, и только один человек может отличить сон от реальной смерти, но он уезжает в долгую этнографическую экспедицию. (
Также с 16:00 до 20:00 будут открыты к посещению традиционные жилища северных народов. В бурятской юрте познакомят с традицией встречи гостей и расскажут о национальной одежде и значении украшений в одежде бурят.
В калмыцкой юрте можно окунуться в традиционный праздник Зул и Цаган Сар и узнать о его истории. В чукотской яранге расскажут о кочевом образе жизни и познакомят с бытом и традициями. В якутской юрте кроме рассказа о традициях и музыке вас будет ждать чайная церемония. В чуме обских угров погрузят в культуру и быт народов ханты и манси, а для детей подготовлена специальная программа, включающая сказки, настольные и напольные игры: «щёл», «хитрый лис», головоломка стоимостью пять лошадей. В традиционном жилище Объединенных Арабских Эмиратов маджлис посетители смогут познакомиться с традиционной же арабской каллиграфией, сделать тату хной и попробовать восточные угощения и кофе.
Кто не успел посетить мастер-классы в предыдущие два дня, смогут это сделать в пятницу и субботу. Часть из них доступна с 14:00, часть с 16:00. Подробное расписание и регистрация на сайте фестиваля.
Параллельно с 16:00 до 23:00 будет проходить концертная программа «Место силы». Зрителей ждет атмосфера традиционных праздников народов Севера, а также показы мод.
В 21:50 выступит московская фолк-группа «Ходила изба», а в 22:30 на сцену выйдет хедлайнер этого дня — этно-электро-панк-группа HAGRIN (Республика Калмыкия), в стилистике которой присутствуют направления от берлинского техно до Drum’n’Base, а также используются африканские и кубинские барабаны.