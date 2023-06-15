Фестиваль народов Севера «Душа России»: программа третьего дня

С 14 по 17 июня в рамках культурной программы ПМЭФ на «Ленфильме» проходит фестиваль народов Севера «Душа России». Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться. Регистрация действует на один выбранный день. 0+

Фото: vk.com / thesoulofrussia_festival Поделиться Поделиться





16 июня зрителей ждут продолжение выставочной программы, мастер-классы, кинофестиваль северных стран и большая концертная программа.



Выставки, как и в предыдущие дни, открыты весь день с двух часов.

В 14:00 начнется фестиваль северных стран. Сначала стартует второй блок анимационных лент «Эхо Суздальфеста» ( 6+ ). Затем, в 15:30, начнется небольшой блок кино Республики Коми: документальный фильм «Устьцилема» и несколько анимационных короткометражек. ( 6+ )

С 17:00 до 19:00 можно будет посмотреть документальный фильм «Неркаги» («Род негнущихся») о женщине Анне и ее сорока приемных детях, которые живут в тундре на берегу озера. Режиссер Екатерина Головня. ( 14+ )

В 19:15 начнется фильм «Не хороните меня без Ивана», режиссер Любовь Борисова взяла за основу реальную историю. Главный герой ленты — Степан Бересеков — периодически впадает в летаргический сон, и только один человек может отличить сон от реальной смерти, но он уезжает в долгую этнографическую экспедицию. ( 12+ ) Также с 16:00 до 20:00 будут открыты к посещению традиционные жилища северных народов. В бурятской юрте познакомят с традицией встречи гостей и расскажут о национальной одежде и значении украшений в одежде бурят.

Фото: vk.com / thesoulofrussia_festival Поделиться Поделиться





В калмыцкой юрте можно окунуться в традиционный праздник Зул и Цаган Сар и узнать о его истории. В чукотской яранге расскажут о кочевом образе жизни и познакомят с бытом и традициями. В якутской юрте кроме рассказа о традициях и музыке вас будет ждать чайная церемония. В чуме обских угров погрузят в культуру и быт народов ханты и манси, а для детей подготовлена специальная программа, включающая сказки, настольные и напольные игры: «щёл», «хитрый лис», головоломка стоимостью пять лошадей. В традиционном жилище Объединенных Арабских Эмиратов маджлис посетители смогут познакомиться с традиционной же арабской каллиграфией, сделать тату хной и попробовать восточные угощения и кофе.



Кто не успел посетить мастер-классы в предыдущие два дня, смогут это сделать в пятницу и субботу. Часть из них доступна с 14:00, часть с 16:00. Подробное расписание и регистрация на сайте фестиваля.

Параллельно с 16:00 до 23:00 будет проходить концертная программа «Место силы». Зрителей ждет атмосфера традиционных праздников народов Севера, а также показы мод.

В 21:50 выступит московская фолк-группа «Ходила изба», а в 22:30 на сцену выйдет хедлайнер этого дня — этно-электро-панк-группа HAGRIN (Республика Калмыкия), в стилистике которой присутствуют направления от берлинского техно до Drum’n’Base, а также используются африканские и кубинские барабаны.