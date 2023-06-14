Фестиваль народов Севера «Душа России»: программа второго дня

С 14 по 17 июня в рамках культурной программы ПМЭФ на «Ленфильме» проходит фестиваль народов Севера «Душа России». Во второй день фестиваля зрителей ждут выставки, мастер-классы, кино и большая концертная программа. Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться. Регистрация действует на один выбранный день. 0+



Фото: vk.com/thesoulofrussia_festival Поделиться Поделиться





Рассказываем, что посмотреть во второй день «Души России», 15 июня. В 14.00 стартует Фестиваль северных стран. Для юных зрителей покажут блок анимационных лент «Эхо Суздальфеста» (6+).



С 15.30 до 17:10 пройдет презентация молодого кино Мурманской области. (6+)

В 17.15 начнется фильм Александра Мельника «Территория» — про команду смельчаков во главе с геологом, отправившихся в суровый северный край на поиски золота. (16+) С 19.30 до 22:00 пройдет показ фильма Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», обладателя «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу. (16+)



Продолжат работу выставки, открывшиеся накануне. К ним добавится «Человек. Земля. Космос» — собрание работ разных лет Геннадия Райшева, известного художника Севера, а также выставка художественных работ творческого альянса «ИккиТаба» из Норильска. Парсова Ольга работает над созданием традиционных национальных ковров «Кумуланов» из меха промысловых животных с вышивкой традиционных орнаментов коренных народов Севера, а Парсов Михаил создает керамику с традиционными орнаментами и скульптуры из природных материалов Севера.



Также будут доступны юрты и другие жилища северных народов. Гостям расскажут множество интересных фактов о быте и культуре, музыкальном мире, проведут чайную церемонию. Здесь же для всех желающих продолжат работу мастер-классы, на которых можно создать брелоки, подвески, обереги, традиционные куклы, научиться играть на хомусе, вышивать бисером и т.д.. Все мастер-классы сопровождаются лекциями и рассказами о традициях северных народов и даже сказками. Подробную программу мастер-классов смотрите на сайте.



OTYKEN Фото: vk.com/thesoulofrussia_festival Поделиться Поделиться





В 16.00 стартует большая концертная программа «Место силы». До 23.00 зрители увидят выступления народных ансамблей из различных регионов Севера, круговой танец народа соха «Осохай», показ мод и услышат традиционное пение народа саха — тоюк.



Завершится второй день концертом сибирская фолк-поп-группа OTYKEN, сочетающая в своем творчестве фолк, R&B, техно и рок с горловым пением, стихийным вокалом и игрой на гигантских барабанах из кожи маралов. Начало концерта в 22.15.

