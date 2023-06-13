Фестиваль народов Севера «Душа России»: программа первого дня

С 14 по 17 июня в в рамках культурной программы ПМЭФ на Ленфильме пройдет фестиваль народов Севера «Душа России». В первый день фестиваля зрителей ждут выставки, мастер-классы, кино и концерт OTYKEN. Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться. Регистрация действует на один выбранный день. 0+



Фото: vk.com/thesoulofrussia_festival Поделиться Поделиться





В 14.00 начнут работу выставки. До 20.00 зрители смогут увидеть скульптуры Галины Визель «Древние традиции сибирского Севера». Присмотреть новое место для отпуска или просто полюбоваться можно будет на фотовыставке «Волшебство Камчатки». Затерянные и труднодоступные Курильские острова запечатлел фотограф Максим Балаховский. Еще одна фотовыставка — «Народная красота. Россия — глубинный образ» — посвящена малочисленным народам России. Также можно будет почувствовать на себе «Притяжение Ямала» — экспозиция с таким названием расскажет о том, как живут ненцы в современном мире.



На выставке «Цветные нити Кантеле» можно будет узнать больше про национальные костюмы и музыкальные инструменты; на выставке народных мастеров «Сакральный Север» будут представлены изделия ручной работы и ремесел из кожи, дерева и кости; Музей природы и человека покажет обширную коллекцию бисерных изделий народов Сибири, а выставка «Забытое ремесло» погрузит в искусство натурального окрашивания.

Приобщиться к ремеслам и традиционному искусству можно будет и на мастер-классах. Часть из них стартует в 14.00 — мастер-классы по изготовлению броши-прялки с традиционной вычегодско-пыжемской росписью, изготовлению брелока в технике традиционного ручного ткачества и изготовлению подвески из полимерной глины «Морошка». «Вторая смена» мастер-классов начнется в 16.00 — всех желающих научат создавать подвески из рога оленя, браслеты из рыбьей кожи или традиционных кукол, оберегов и подвесок. Все мастер-классы можно посетить до закрытия фестивального дня.



броши-прялки Фото: vk.com/thesoulofrussia_festival Поделиться Поделиться





Также в 16.00 откроют свои двери юрты — бурятская, калмыцкая и якутская — сыромятный шатер обских угров и чукотская яранга. Посетить и и сравнить традиционные жилища северных народов можно будет до 20.00.



Музыкальная вечеринка «Место силы» стартует в 18.00. Одним из хедлайнеров станет сибирская фолк-поп группа OTYKEN, смешивающая в своем творчестве современные мотивы и древние мелодии — фолк, R&B, техно и рок они сочетают с горловым пением, стихийным вокалом и игрой на гигантских барабанах из кожи маралов. Песни исполняются на чулымском, хакасском, долганском и русском языках, а самих участников группы называют «Сибирскими аборигенами» — среди них есть чулымцы, куты, селькупы, хакасы и долганы.



Все дни с 14:00 до 22:00 будет идти Фестиваль северного кино от Академии «Дух огня», в программе которого — художественные, документальные и анимационные фильмы со всей России от Архангельской области до Чукотки. Перед каждым показом будут проходить презентации, общение с режиссерами и киноведами.



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Начнется киносмотр 14 июня в 14:00 с «Женского голоса Арктики». Режиссер Мила Кудряшова сняла документальный фильм о женщинах Севера, которые не просто хранят традиции, но и активно участвуют в жизни своего поселения. 12+

В 16:10 стартует фильм «Как починить велосипед?» режиссера Никандра Федорова о мальчике, который, боясь наказания за сломанный велосипед, сбегает из дома навстречу приключениям.12+

В 17:50 покажут документальный фильм «Дневник белой вороны» Бориса Дворкина. Главный герой ленты — Нина Демме — первая в мире женщина-начальник полярной экспедиции на Северной Земле. 12+



В 20:00 начнется специальный предпремьерный показ от Академии «Дух огня» фильма «Югорские новеллы». Пять новелл от режиссера Александра Авилова рассказывают о героях, которые выбрали жизнь на родной земле, самобытные промыслы и служение людям. 16+



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