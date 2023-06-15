Бык забодал насмерть жительницу курского села и ранил ее мужа

В Фатежском районе Курской области бык забодал насмерть женщину и ранил ее мужа. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СК.

«Бык напал на супружескую пару. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении, мужчина получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет ГТРК «Курск», бык оборвал поводок и зашел на чужой участок в селе Солдатское. Селяне говорят, что животное и раньше проявляло агрессию. В полиции уточнили, что бык принадлежит многодетной семье, ему около трех лет.