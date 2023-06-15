Петербург выбрал поставщика 116 трамваев

Петербургский «Горэлектротранс» подвел итоги аукциона на поставку 116 трамваев за 16,5 млрд рублей. Участник был один.



Судя по опубликованному накануне протоколу, заявка единственного кандидата была признана соответствующей требованиям. Его предложение совпадало с начальной ценой, он и объявлен победителем. По данным «Фонтанки», речь идет о крупнейшем поставщике подвижного состава в Петербурге — ПК «Транспортные системы».



Напомним, аукцион пришлось объявлять дважды, в первый раз обнаружили техническую ошибку. Поставщик должен привезти 37 трехсекционных вагонов, 62 двухсекционных и 17 односекционных. К проекту контракта приложен график производства на 2023–2026 годы, но указано, что он не является графиком поставки.



UPD: ПК ТС официально подтвердила победу в аукционе, добавив, что уже в 2023 году изготовит 28 трамваев: девятнадцать двухсекционных «Богатырей», восемь трехсекционных «Витязей», а также один трехсекционный трамвай двустороннего движения «Невский».