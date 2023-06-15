Петербург выбрал поставщика 116 трамваев

Петербургский «Горэлектротранс» подвел итоги аукциона на поставку 116 трамваев за
Судя по опубликованному накануне протоколу, заявка единственного кандидата была признана соответствующей требованиям. Его предложение совпадало с начальной ценой, он и объявлен победителем. По данным «Фонтанки», речь идет о крупнейшем поставщике подвижного состава в Петербурге — ПК «Транспортные системы».
Напомним, аукцион пришлось объявлять дважды, в первый раз обнаружили техническую ошибку. Поставщик должен привезти 37 трехсекционных вагонов, 62 двухсекционных и 17 односекционных. К проекту контракта приложен график производства на 2023–2026 годы, но указано, что он не является графиком поставки.
UPD: ПК ТС официально подтвердила победу в аукционе, добавив, что уже в 2023 году изготовит 28 трамваев: девятнадцать двухсекционных «Богатырей», восемь трехсекционных «Витязей», а также один трехсекционный трамвай двустороннего движения «Невский».
Ранее ГЭТ выбрал поставщиков на 22 ретротрамвая (как и по действующему контракту на 54 вагона, им стал «Уралтрансмаш») и 14 односекционных (УКВЗ).
О том, как менялась цена подвижного состава в Петербурге в последние годы, читайте в материале «Фонтанки».