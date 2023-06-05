Интриги не было. Опубликованы контракты на 36 трамваев для Петербурга, поставщиков которых называла «Фонтанка»

В системе госзакупок опубликованы контракты на поставку 22 ретротрамваев и 14 обычных. Поставщиков «Фонтанка» называла ранее.
Контракты опубликованы в конце прошлой недели. Первый — на поставку 22 ретротрамваев за 3,1 млрд рублей — заключен с «Уралтрансмашем», он действует до 30 июня 2024 года. Имя поставщика не было секретом еще на стадии объявления аукциона: во-первых, именно «Уралтрансмаш» уже готовится привезти в Петербург первый из 54 ретротрамваев по ранее заключенному контракту, а во-вторых, название поставщика было ясно прописано в приложенной к аукциону документации, а именно — в согласовании Минпромторга.
Второй контракт — на 14 односекционных трамваев за 1,3 млрд — заключили с Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Их должны привезти к маю 2024-го. О поставщиках «Фонтанка» писала 12 мая.
В то же время самый крупный аукцион последних лет на 116 трамваев не состоялся: заявка единственного поставщика была признана не соответствующей требованиям. По данным «Фонтанки», дело было в технической ошибке в документации, аукцион объявили заново. Собеседники издания также считают, что в данном случае нет особенной интриги насчет поставщика: петербургская ПК ТС не загружена оборонными заказами — в отличие от того же «Уралтрансмаша» и является крупнейшим производителем подвижного состава для Петербурга.