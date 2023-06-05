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    Интриги не было. Опубликованы контракты на 36 трамваев для Петербурга, поставщиков которых называла «Фонтанка»

    9 комментариев

    В системе госзакупок опубликованы контракты на поставку 22 ретротрамваев и 14 обычных. Поставщиков «Фонтанка» называла ранее.

    Контракты опубликованы в конце прошлой недели. Первый — на поставку 22 ретротрамваев за 3,1 млрд рублей — заключен с «Уралтрансмашем», он действует до 30 июня 2024 года. Имя поставщика не было секретом еще на стадии объявления аукциона: во-первых, именно «Уралтрансмаш» уже готовится привезти в Петербург первый из 54 ретротрамваев по ранее заключенному контракту, а во-вторых, название поставщика было ясно прописано в приложенной к аукциону документации, а именно — в согласовании Минпромторга.

    Второй контракт — на 14 односекционных трамваев за 1,3 млрд — заключили с Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Их должны привезти к маю 2024-го. О поставщиках «Фонтанка» писала 12 мая.

    В то же время самый крупный аукцион последних лет на 116 трамваев не состоялся: заявка единственного поставщика была признана не соответствующей требованиям. По данным «Фонтанки», дело было в технической ошибке в документации, аукцион объявили заново. Собеседники издания также считают, что в данном случае нет особенной интриги насчет поставщика: петербургская ПК ТС не загружена оборонными заказами — в отличие от того же «Уралтрансмаша» и является крупнейшим производителем подвижного состава для Петербурга.

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    Комментарии 9

    Гость05 Июн 2023 в 12:50
    не будут выполнены оба контракта
    к уралтрансмашу как загруженному оборонкой и предусмотренные по невыполнении меры применить нельзя.
    усть-катав может и сделает пару вагонов, из "параллельного импорта"
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:36
    СК ослеп?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 12:29
    Нецелевое расходование.
    +0−0
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