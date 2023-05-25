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    В Петербурге снова ищут поставщика 116 трамваев. В прошлый раз конкурс успехом не увенчался

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    Петербургский «Горэлектротранс» снова объявил конкурс на поставку 116 трамваев разных типов. Стоимость осталась прежней — 16,55 млрд рублей.

    Документация опубликована накануне. В техзадании значатся 36 трехсекционных вагонов одностороннего движения и 1 — двухстороннего, 62 двухсекционных одностороннего движения и 17 односекционных.

    Согласно производственному плану, в 2023 году должны быть собраны 28 вагонов, в 2024 — 49, в 2025 — 34 и в 2026 — 5. Однако специально указано: «План производства не является графиком поставки, не устанавливает этапы исполнения контракта, не определяет общее количество поставляемого товара и служит для информирования сторон об ориентировочном плане изготовления товара исходя из предполагаемых производственных мощностей».

    Напомним, впервые конкурс на 116 трамваев ГЭТ объявил в конце марта. Однако заявка единственного участника оказалась не соответствующей требованиям. О том, как менялась цена подвижного состава в последние годы, читайте в материале «Фонтанки».

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