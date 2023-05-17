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    «Горэлектротранс» не нашел поставщика для 116 трамваев в Петербург

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    Аукцион по поставке 116 трамваев в Петербург за 16,5 миллиарда рублей признан несостоявшимся. Был один участник, а его заявка не соответствовала требованиям.

    Протокол опубликован 17 мая. Как и предсказывала «Фонтанка», с поставщиком не сложилось.

    По данным собеседника в транспортном блоке, были обнаружены ошибки в документах, которые будут исправлены к моменту повторного объявления аукциона. Название компании-участника и потенциального поставщика не тайна: выполнить заказ такого объема собиралась ПК ТС, которая, в отличие от уральских конкурентов, не загружена в рамках гособоронзаказа.

    Напомним, речь идет о трамваях разной величины — трехсекционных, двухсекционных и односекционных. Производственный график предусматривает изготовление в 2023–2026 годах.

    Ранее напомним, стали известны результаты двух других торгов, поменьше. 22 ретротрамвая поставит в Петербург «Уралтрансмаш», а 14 односекционных — УКВЗ. О том, как менялась цена подвижного состава в последние годы, — читайте в материале «Фонтанки».

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