«Горэлектротранс» не нашел поставщика для 116 трамваев в Петербург

Аукцион по поставке 116 трамваев в Петербург за 16,5 миллиарда рублей признан несостоявшимся. Был один участник, а его заявка не соответствовала требованиям.

Протокол опубликован 17 мая. Как и предсказывала «Фонтанка», с поставщиком не сложилось.

По данным собеседника в транспортном блоке, были обнаружены ошибки в документах, которые будут исправлены к моменту повторного объявления аукциона. Название компании-участника и потенциального поставщика не тайна: выполнить заказ такого объема собиралась ПК ТС, которая, в отличие от уральских конкурентов, не загружена в рамках гособоронзаказа.