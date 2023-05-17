«Горэлектротранс» не нашел поставщика для 116 трамваев в Петербург

Аукцион по поставке 116 трамваев в Петербург за 16,5 миллиарда рублей признан несостоявшимся. Был один участник, а его заявка не соответствовала требованиям.
Протокол опубликован 17 мая. Как и предсказывала «Фонтанка», с поставщиком не сложилось.
По данным собеседника в транспортном блоке, были обнаружены ошибки в документах, которые будут исправлены к моменту повторного объявления аукциона. Название компании-участника и потенциального поставщика не тайна: выполнить заказ такого объема собиралась ПК ТС, которая, в отличие от уральских конкурентов, не загружена в рамках гособоронзаказа.
Напомним, речь идет о трамваях разной величины — трехсекционных, двухсекционных и односекционных. Производственный график предусматривает изготовление в 2023–2026 годах.
Ранее напомним, стали известны результаты двух других торгов, поменьше. 22 ретротрамвая поставит в Петербург «Уралтрансмаш», а 14 односекционных — УКВЗ. О том, как менялась цена подвижного состава в последние годы, — читайте в материале «Фонтанки».