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    Мегазакупку трамваев для Петербурга придется отменять. Но ничего не потеряно

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    Аукцион на поставку 116 трамваев для Петербурга будет отменен. В процессе обнаружились ошибки в документации.

    О том, что процедуру ждет отмена, «Фонтанке» рассказал 15 мая осведомленный собеседник в транспортном блоке. Прямо сейчас аукцион находится на стадии «работа комиссии». По словам источника, после исправления недочетов торги объявят заново.

    «Фонтанка» рассказывала об этом крупнейшем для Петербурга аукционе по закупке трамваев, объявленном 31 марта. Стартовая цена составляет 16,6 млрд рублей, а в составе контракта указаны трехсекционные, двухсекционные и односекционные кабины. Производственный график предусматривает изготовление 28 трамваев в 2023 году, 49 — в 2024-м, 34 — в 2025-м, и 5 — в 2026-м. Исходя из объемов и загруженности предприятий эксперты полагают, что выполнить заказ сможет ПК ТС.

    Ранее напомним, стали известны результаты двух других торгов, поменьше. 22 ретротрамвая поставит в Петербург «Уралтрансмаш», а 14 односекционных — УКВЗ. О том, как менялась цена подвижного состава в последние годы — читайте в материале «Фонтанки».

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