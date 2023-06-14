Со дня рождения режиссера «Вечного зова» и «Экспроприатора» Владимира Краснопольского — 90

Фото: Николай Малышев / фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





14 июня мы могли бы отметить юбилей выдающегося режиссера, который подарил зрителю такие фильмы, как «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень», Владимира Краснопольского. К сожалению, его не стало осенью 2022 года.



Народный артист РСФСР, лауреат Госпремии (за 1–12 серии фильма «Вечный зов»), он многие годы создавал все свои режиссерские и сценарные работы в соавторстве с троюродным братом Валерием Усковым. Его последней работой стал «Экспроприатор» по сценарию Андрея Константинова и Игоря Шушарина. Сериал показывали в эфире Первого канала и телеканала «Мир», потом выложили на стриминговых платформах.



«Фонтанка» вспоминает лучшие работы мастера

«Неподсуден» (драма, режиссеры Валерий Усков, Владимир Краснопольский, 1969 г.) Фото: кадр из фильма / киноконцерн «Мосфильм» Поделиться Поделиться





Драма «Неподсуден», снятая в 1969 году, принесла популярность творческому тандему Краснопольского и Ускова. Она была снята по рассказу Льва Ющенко «Командир» и вошла в пятерку фильмов-лидеров проката в СССР. Число ее зрителей измерялось десятками миллионов — цифры по нынешним временам поразительные. Главную роль играл Олег Стриженов, «Советский экран» назвал его актером года, также в ленте снимались Людмила Максакова и Леонид Куравлев. В центре сюжета — проблема чести и совести, а заодно любовный треугольник: при крушении самолета во время учебного полета гибнет командир экипажа, и сбежавший радист оговаривает второго пилота, а заодно уводит его девушку. Правда выходит наружу через много лет, когда все трое встречаются в гражданском самолете.

«Тени исчезают в полдень». Серия 1 (драма, режиссеры Валерий Усков, Владимир Краснопольский, 1971 г.) Фото: кадр из фильма / киноконцерн «Мосфильм» Поделиться Поделиться





«Тени исчезают в полдень» — многосерийный фильм по роману Анатолия Иванова, в котором сибирская деревня становится отражением жизни всего СССР за первые 70 лет ХХ века . Наследники богатых сибирских семей не принимают советскую власть, после поражения белогвардейцев «залегают на дно» в маленькой деревне, чтобы переждать и бороться впредь изнутри. Но новая страна крепнет, и даже их близкие проникаются ее идеалами. Считается, что у фильма были реальные прототипы — Андриан и Анна Черепановы, а в картине главные роли сыграли Петр Вельяминов и Нина Русланова.

«Вечный зов». Фильм 1-й. Серия 1 (драма, режиссеры Валерий Усков, Владимир Краснопольский, 1973 г.) Фото: кадр из фильма / киноконцерн «Мосфильм» Поделиться Поделиться





«Вечный зов», снятый в формате двух мини-сериалов в 1973–1983 годах, создавали на «Мосфильме», смотрела его вся страна. А действие в кадре разворачивалось гораздо раньше, с 1906-го по 1961 год. Три поколения семьи Савельевых, жившей в Новосибирской области, стали свидетелями всех драматических событий ХХ века — от русско-японской и Первой мировой войн, через революцию и гражданскую войну, период репрессий и Великую Отечественную — и до послевоенного времени. Фильм был настолько популярен, что впоследствии режиссеры взялись за его реставрацию и даже вернули ранее вырезанные эпизоды. Впрочем в обновленном виде он прошел лишь единожды.

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Исторический мини-сериал «Ермак» Краснопольский с Усковым снимали десять лет с перерывами. Фильм-биография атамана Ермака Тимофеевича о русском покорении Сибири стал одним из самых продолжительных и дорогостоящих проектов советского и российского кинематографа конца XX века . Свою последнюю роль — Ивана Грозного — в нем сыграл великий актер Евгений Евстигнеев. Фильм снимали в Сибири, в Алтайском крае и на Урале, и даже в интерьерах Московского Кремля. Интересно, что одну из ролей в картине должен был исполнить Арнольд Шварценеггер, и тот сам хотел сыграть русского мужика, однако не позволил контракт, согласно которому «железному Арни» полагалось играть в тот период только главные роли, а в роли Ермака режиссер его не видел.

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





«Экспроприатор» — состоящий из 16 эпизодов сериал, основанный на трилогии Андрея Константинова «Юность Барона», — стал последней работой Краснопольского. Это приквел «Бандитского Петербурга». Главную роль — молодого вора Юрки Барона — в сериале сыграл Артем Ткаченко («Либерея: охотники за сокровищами», «Вампиры средней полосы», «Союз спасения»). События развиваются в 1962 году, однако воспоминания уводят героя вглубь ХХ века , и зритель смотрит на Барона другими глазами, понимая, что жернова советской истории перемололи и эту семью: война, репрессии, родство матери с персональным шофером Ленина, имевшим неосторожность написать крамольную рукопись... Сложная и глубокая самостоятельная работа классика отечественной режиссуры снималась по сценарию Андрея Константинова и Игоря Шушарина в Белоруссии и в Петербурге, где в том числе события развивались и на фоне блокадного Ленинграда. Оператором на проекте работал Тимур Зельма, также «патриарх» своей профессии, снимавший «И это всё о нем», «В поисках капитана Гранта» и «Петербургские тайны».



В своей передаче «Итоги недели» Андрей Константинов рассказывал о работе над сериалом главному редактору «Фонтанки» Александру Горшкову.

