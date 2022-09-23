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    Кино

    Скончался режиссер сериалов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень»

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    На 90-м году жизни скончался режиссер Владимир Краснопольский — об этом 23 сентября сообщил Союз кинематографистов России.

    Выпускник историко-филологического факультета Уральского университета и режиссерского факультета ВГИКа, Владимир Краснопольский с 1962 года был режиссером-постановщиком Свердловской киностудии, а с 1964 года — «Мосфильма».

    Народный артист РСФСР, лауреат Госпремии (за 1–12 серии фильма «Вечный зов»), с 1963 по 2015 год он создавал все свои режиссерские и сценарные работы в соавторстве с троюродным братом Валерием Усковым. В 2020 году они были награждены премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино «за многолетнюю верность сериалам».

    Среди их совместных произведений — «Таежный десант», «Тени исчезают в полдень», «Ермак», «Нина», «Провинциалы», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время».

    Последний сериал, снятый Краснопольским, — «Экспроприатор» по сценарию Андрея Константинова и Игоря Шушарина, который показывали в эфире «Первого канала» и телеканала «Мир». Он доступен для просмотра на ведущих стриминговых платформах.

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