Губернатор Ростовской области опроверг слухи о причинах пожара на ГРЭС в Новочеркасске

Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскрыл подробности пожара на ГРЭС в Новочеркасске. Причиной ЧП, по его словам, был не взрыв. В результате происшествия пострадали несколько сотрудников станции, а потребителям на время ограничат подачу электроэнергии, пишет 14 июня Голубев в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что огонь вспыхнул в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками и охватил 200 квадратных метров. К 15:05 его локализовали силами 71 человека и 29 единиц техники.
В причинах пожара будут разбираться специалисты, но предварительно речь идет о возгорании газа в ходе технологических работ на станции. «Информация о взрыве не подтверждается», — подчеркнул Голубев.
Три сотрудника станции пострадали в результате происшествия и были госпитализированы.
Работа станции приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии, добавил Голубев.