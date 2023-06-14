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    Губернатор Ростовской области опроверг слухи о причинах пожара на ГРЭС в Новочеркасске

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    Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскрыл подробности пожара на ГРЭС в Новочеркасске. Причиной ЧП, по его словам, был не взрыв. В результате происшествия пострадали несколько сотрудников станции, а потребителям на время ограничат подачу электроэнергии, пишет 14 июня Голубев в своем телеграм-канале.

    Губернатор уточнил, что огонь вспыхнул в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками и охватил 200 квадратных метров. К 15:05 его локализовали силами 71 человека и 29 единиц техники.

    В причинах пожара будут разбираться специалисты, но предварительно речь идет о возгорании газа в ходе технологических работ на станции. «Информация о взрыве не подтверждается», — подчеркнул Голубев.

    Три сотрудника станции пострадали в результате происшествия и были госпитализированы.

    Работа станции приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии, добавил Голубев.

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