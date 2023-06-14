Губернатор Ростовской области опроверг слухи о причинах пожара на ГРЭС в Новочеркасске

Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскрыл подробности пожара на ГРЭС в Новочеркасске. Причиной ЧП, по его словам, был не взрыв. В результате происшествия пострадали несколько сотрудников станции, а потребителям на время ограничат подачу электроэнергии, пишет 14 июня Голубев в своем телеграм-канале.



Губернатор уточнил, что огонь вспыхнул в машинном зале между 5 и 6 энергоблоками и охватил 200 квадратных метров. К 15:05 его локализовали силами 71 человека и 29 единиц техники.



В причинах пожара будут разбираться специалисты, но предварительно речь идет о возгорании газа в ходе технологических работ на станции. «Информация о взрыве не подтверждается», — подчеркнул Голубев.

