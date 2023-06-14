Работа ГРЭС в Новочеркасске приостановлена. Открытое горение на крыше ликвидировали

Открытое горение на крыше шестого энергоблока ГРЭС в Новочеркасске ликвидировали днем 14 июня. Работа станции приостановлена, сообщили 161.RU в пресс-службе энергообъекта.
Там также добавили, что в настоящий момент возгорание ликвидируют пожарные расчеты. Причины ЧП устанавливаются.
Крыша ГРЭС загорелась около 13.40. К станции для тушения прибыли 46 человек и 15 единиц техники. Как утверждает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, в результате пожара имеются трое пострадавших, однако официального подтверждения этой информации нет.