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    Работа ГРЭС в Новочеркасске приостановлена. Открытое горение на крыше ликвидировали

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    4 комментария

    Открытое горение на крыше шестого энергоблока ГРЭС в Новочеркасске ликвидировали днем 14 июня. Работа станции приостановлена, сообщили 161.RU в пресс-службе энергообъекта.

    Там также добавили, что в настоящий момент возгорание ликвидируют пожарные расчеты. Причины ЧП устанавливаются.

    Крыша ГРЭС загорелась около 13.40. К станции для тушения прибыли 46 человек и 15 единиц техники. Как утверждает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, в результате пожара имеются трое пострадавших, однако официального подтверждения этой информации нет.

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    Комментарии 4

    Гость14 Июн 2023 в 15:15
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