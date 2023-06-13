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    Япония потеряла сотни миллиардов иен из-за сезонной вспышки сенной лихорадки

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    Экономика Японии потеряла более 383,1 млрд.иен (2,7 млрд. долларов или 22,3 млрд.рублей) из-за сенной лихорадки, сообщает газета Nikkei, ссылаясь на расчеты Института экономических исследований при страховой компании Daiichi Life.

    Потеря такой значительной суммы с января по март 2023 года экономикой Японии связана с аллергией местных жителей на пыльцу кедровых и хвойных деревьев. Жители Японии стали меньше выходить из дома, избегая контакта с аллергенами. Это привело к сокращению доходов в общепите, сфере развлечений и досуга и снижению количества транспорта на дорогах, предполагает автор исследования Тошихиро Нагахама.

    Из-за поллиноза или же в простонародье сенной лихорадки весной страдают миллионы японцев. Симптомами поллиноза являются насморк, чихание, зуд ушей и глаз. Наиболее распространенным аллергеном является пыльца японского кедра (суги), аллергия на этот вид кедра может длиться несколько месяцев.

    Правительство Японии, зная о большом количестве случаев сезонной аллергии, пообещало в течении 30 лет полностью разобраться с поллинозом. Одной из мер является замена в течении 10 лет более 90% аллергенных видов хвойных на те виды, которые выделяют меньше пыльцы.

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    ПоллинозСезонная аллергияЯпония
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