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    Лужская электричка загорелась на пути в Петербург. Спасал пожарный поезд

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    7 комментариев

    Пожарный поезд из Гатчины привлекли для тушения электрички, загоревшейся между Лугой и Петербургом 10 июня. Пассажиров в вагонах не было.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, пригородный поезд № 7704 Луга — Петербург совершал технический рейс без пассажиров. Один из вагонов вспыхнул на станции Строганово в 11:20. Через двадцать минут его потушили.

    Пострадавших нет, но следующая электричка №6112 опоздала из Луги в Петербург примерно на полчаса.

    «Причины возгорания устанавливаются», — уточнили в ОЖД с извинениями за доставленные неудобства.

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    ЭлектричкаЛугаПетербург
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    Комментарии 7

    Гость10 Июн 2023 в 16:41
    Стабильность.
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