Лужская электричка загорелась на пути в Петербург. Спасал пожарный поезд

Пожарный поезд из Гатчины привлекли для тушения электрички, загоревшейся между Лугой и Петербургом 10 июня. Пассажиров в вагонах не было.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, пригородный поезд № 7704 Луга — Петербург совершал технический рейс без пассажиров. Один из вагонов вспыхнул на станции Строганово в 11:20. Через двадцать минут его потушили.
Пострадавших нет, но следующая электричка №6112 опоздала из Луги в Петербург примерно на полчаса.
«Причины возгорания устанавливаются», — уточнили в ОЖД с извинениями за доставленные неудобства.