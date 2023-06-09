Российское ядерное оружие разместят в Республике Беларусь через месяц: новости СВО за 9 июня

Договор о размещении российского ядерного оружия в Республике Беларусь подписали еще в мае Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 июня.

Путин высказался о контрнаступлении ВСУ Владимир Путин впервые прокомментировал информацию о контрнаступлении Украины. Как заявил российский президент, можно точно сказать, что оно началось — «об этом говорит использование стратегических резервов». По словам Путина, за последние дни у Украины наблюдаются значительные потери, и они превышают «классический показатель».

— Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей — благодаря мужеству солдат, правильной организации и правильному управлению войсками, — отметил президент. — Современных вооружений пока не хватает, но ОПК развивается быстро, и все поставленные перед оборонкой задачи будут выполнены.



Украинская сторона говорит о контрнаступлении с зимы этого года. Одни чиновники утверждают, что оно уже началось, другие говорят, что пока идет только подготовка. В июне об активизации ВСУ заявила российская сторона.

Обстановка в Херсонской области Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо днем 9 июня сообщил, что с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 5,8 тысяч человек. Погибли, по словам Сальдо, 8 человек. В воде находятся более 22 тысяч домов в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъём воды может продолжаться до 10 суток.

В своем Telegram-канале он пишет, что в Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 метра до отметки 9,5 метра, уровень затопления на территориях Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаётся максимальным — 12 метров. В последнем он обвиняет Киев — по словам Сальдо, вода не спадает «из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через ДнепроГЭС».

При этом в Каховском водохранилище уровень воды падает, возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала, риск, что подача питьевой воды в Ивановском муниципальном округе будет ограничена. В округе проживают 4 тысячи человек. Организовать водоснабжение планируют с использованием артезианских скважин и подвоза питьевой воды.

Журналисты кремлевского пула РИА Новости сообщают, что Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину сегодня создать комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области. Беспилотник врезался в дом в Воронежской области В Воронеже в многоэтажный дом на улице Белинского врезался беспилотник. По словам губернатора региона Александра Гусева, квартира, в которую попал БПЛА, была пустой. Погибших нет, трех человек посекло осколками стекла, им оказали на месте. Власти заявили, что расселять многоэтажку после того, как в нее врезался дрон н требуется, ее отремонтируют за несколько дней.

Следственный комитет возбудил дело о теракте, следствие полагает, что «действующие в интересах военно-политического руководства Украины совершили атаку с использованием БПЛА, снабженного взрывным устройством» Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает этот инцидент как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру России.

— Мы видели сообщения, что он был сбит и попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы, — заявил Песков. — Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Поэтому эта деятельность киевского режима продолжается. Мы продолжаем с ней борьбу и продолжаем СВО.



Также сообщалось о падении беспилотников в районе нефтебазы в Курске и на офисное здание в Белгороде, оба инцидента без пострадавших. Реструктуризация кредитов для эвакуированных Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что эвакуированные из приграничных районов могут обратиться в банк за реструктуризацией кредита или займа. Соответствующие рекомендации ЦБ РФ направил кредитным организациям. Пострадавшим от терактов, военных действий, диверсий и так далее регулятор рекомендовал давать кредитные каникулы. Ухудшение отношений с Исландией Исландия приостанавливает работу своего посольства в Москве с 1 августа. Страна потребовала от России ответного шага: ограничить деятельность посольства в Рейкьявике и понизить уровень диппредставительства. Ядерное оружие в Республике Беларусь Владимир Путин встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Путин заявил, что подготовка необходимых сооружений для размещения на территории Республики Беларусь российского ядерного оружия завершится 7–8 июля, после чего начнется само размещение.

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В основе ДОВСЕ лежала система количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения договора — боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолёты и боевые самолёты. Договор являлся бессрочным. В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Эту версию ДОВСЕ ратифицировали только четыре государства — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют <...> и не начнут добросовестно выполнять этот документ».