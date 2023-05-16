Госдума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе

Россия денонсировала договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Закон был принят на пленарном заседании Госдумы 16 мая. Депутат и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что документ разошлют по всем европейским парламентам, пишет РИА Новости.



В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Эту версию ДОВСЕ ратифицировали только четыре государства — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют <...> и не начнут добросовестно выполнять этот документ».

