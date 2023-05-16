    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, ю-в

    762мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.1eur86.09

    Госдума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе

    2043
    40 комментариев

    Россия денонсировала договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Закон был принят на пленарном заседании Госдумы 16 мая. Депутат и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что документ разошлют по всем европейским парламентам, пишет РИА Новости.

    В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Эту версию ДОВСЕ ратифицировали только четыре государства — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют <...> и не начнут добросовестно выполнять этот документ».

    В основе ДОВСЕ лежала система количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения договора — боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолёты и боевые самолёты. Договор являлся бессрочным.

    Согласно договору, в пределах района его применения (от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря, включая островные территории) обеим группам государств-участников договора разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники, при этом их суммарное количество не должно было превышать: 40 000 боевых танков; 60 000 боевых бронированных машин (ББМ); 40 000 артиллерийских единиц калибра 100 мм и выше; 13 600 боевых самолётов; 4 000 ударных вертолётов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 40

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    40
    close