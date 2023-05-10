ДОВСЕ — всё. Россия денонсирует договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении этого вопроса парламентом. Распоряжение опубликовано
«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в
В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора, напоминает РИА Новости. Эту версию ДОВСЕ ратифицировали только четыре государства — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют <...> и не начнут добросовестно выполнять этот документ».