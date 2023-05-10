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    ДОВСЕ — всё. Россия денонсирует договор об обычных вооруженных силах в Европе

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    Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении этого вопроса парламентом. Распоряжение опубликовано 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в г. Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в документе.

    В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора, напоминает РИА Новости. Эту версию ДОВСЕ ратифицировали только четыре государства — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют <...> и не начнут добросовестно выполнять этот документ».

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