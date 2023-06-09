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    Reuters: Acer продолжил поставки компьютерной техники в Россию, несмотря на санкции

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    Тайваньская компания Acer поставляла компьютерное оборудование в Россию, несмотря на заявление о прекращении поставок, сообщает Reuters 9 июня. С 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года Acer доставила в РФ оборудование на 70,4 млн долларов.

    Reuters уточняет, что, по полученным изданием данным российской таможенной службы (официально они не раскрываются), в период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года в Россию поступило более 744 партий продукции Acer на 70,4 млн долларов. Годом ранее за аналогичный период в страну поставили 3735 партий на сумму 244,3 млн долларов.

    Компьютерная техника поставлялась в Россию через дочернюю компанию Acer Sales International SA, зарегистрированную в городе Биоггио в Швейцарии, и через ее службы доставки.

    Сама компания опровергает информацию Reuters. В своем заявлении Acer подчеркнула, что швейцарская дочерняя компания «не поставляла никаких ноутбуков или настольных компьютеров в Россию с 8 апреля прошлого года». Однако признала, что отправила «ограниченное количество дисплеев и аксессуаров на российский рынок для повседневного использования в гражданских целях, обеспечивая соблюдение международных санкций». Также тайваньский производитель компьютерной техники уточнил, что, возможно, техника Acer поставлялась в Россию из третьих стран.

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