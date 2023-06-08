Приставы помогли петербурженке стрясти контрибуцию после мемной войны

Петербурженка одержала победу в суде за свою репутацию и монетизировала страдания от фотожаб и своего фото на футболке для «опасных внучар». Торопить троллей с расплатой пришлось приставам.

Финал многолетнего противостояния «Фонтанке» рассказали в управлении ФССП по Петербургу 8 июня. Исполнительным производством подстёгивали 38-летнего жителя Кировского района, который вместе с товарищем задолжал 80 тысяч рублей.

В такую сумму суд в апреле прошлого года оценил чрезвычайно сильные моральные страдания петербурженки, которая имела неосторожность раскритиковать роллеров с алкоголем.



Согласно материалам, начало травле положил её комментарий в одной из тематических групп в «ВК» про образ роллера, несовместимый с сигаретами и алкоголем. Подписчики её мнение не разделили. Почитав неприятные ответы, женщина решила не спорить и забыла, пока через некоторое время в поисках компании для катания не наткнулась на фотожабы и мемы имени себя в околороллерском паблике. Особенно обидно было видеть своё лицо на футболке с надписью «Я её опасный внучара», которую предлагали купить за 1,5 тысячи рублей.



Попытка припугнуть судом в личных сообщениях только раззадорила сетевых воинов. Скрины с перепиской появились на другом ресурсе. После регистрации иска на заявительницу обрушилась новая волна хейта. Ссылки на мемы разлетелись по другим сообществам, не связанным с катанием на роликах. В самом паблике продолжали упражняться в остроумии. Женщина стала бояться, что картинки увидят те, кого она в качестве волонтёра учит английскому. От запуска авторского курса по изучению иностранного языка пришлось отказаться, хотя мечталось, что он обеспечит дополнительный доход к небольшой пенсии.



Ответчиками по иску о защите чести и достоинства заявлены два Александра — Смолин и Рязанов. Из решения следует, что они в качестве администраторов группы должны были контролировать контент, но вместо этого распространяли личную переписку истца, а один ещё и советовал подписи похуже.

Компенсировать моральный вред обидчики не спешили, хотя в группе был объявлен сбор средств. Отмечалось, что отвечать в суде пришлось двоим, хотя администраторов больше.

