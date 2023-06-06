Конец ресторана Dozari. Приставы отбуксируют останки заведения из центра Петербурга в Лисий Нос

Судебные приставы освобождают набережную Малой Невки в районе Биржевого моста от когда-то популярного заведения.
Понтон размером 6 на 50 метров, на котором ранее располагалось заведение, с помощью буксира транспортируют в район Лисьего Носа, стало известно «Фонтанке» 6 июня.
Пресс-служба УФССП по Петербургу
Таким образом сотрудники УФССП исполнят решение суда об освобождении акватории. Иск подал транспортный прокурор в защиту интересов РФ из-за самовольного занятия и использования водного объекта.
Пресс-служба УФССП по Петербургу