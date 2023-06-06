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    Конец ресторана Dozari. Приставы отбуксируют останки заведения из центра Петербурга в Лисий Нос

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    Судебные приставы освобождают набережную Малой Невки в районе Биржевого моста от когда-то популярного заведения.

    Понтон размером 6 на 50 метров, на котором ранее располагалось заведение, с помощью буксира транспортируют в район Лисьего Носа, стало известно «Фонтанке» 6 июня.

    Пресс-служба УФССП по Петербургу

    Таким образом сотрудники УФССП исполнят решение суда об освобождении акватории. Иск подал транспортный прокурор в защиту интересов РФ из-за самовольного занятия и использования водного объекта.

    Пресс-служба УФССП по Петербургу

    Проблемы у ресторана Dozari на проспекте Добролюбова, 14, начались еще шесть лет назад, когда СК признал его незаконным. Это произошло после того, как в заведение пришли сотрудники ФСБ, МЧС, управления Роспотребнадзора и эксперты речного регистра. Они нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, противопожарных норм и норм техники безопасности. Было даже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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    РесторанПлавучий ресторан
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