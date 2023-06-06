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    В Москве подростка обвинили в особо жестоком покушении. У его ровесника 99 % ожогов тела

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    Следственный комитет готовится выйти в суд с ходатайством о мере пресечения для 14-летнего фигуранта дела о покушении на убийство в Южном Бутово. На его сверстнике нет живого места.

    Как сообщает московский СК, 6 июня мальчику предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают круг общения школьников и собирают характеризующие их материалы.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    Накануне 14-летнего подростка облили бензином и подожгли на детской площадке в Чечерском проезде. В ближайших домах услышали крики и вызвали скорую и полицию. Жителей уже допросили.

    Подозреваемого задержали тем же вечером. Отмечалось, что мальчики знакомы.

    «Потерпевший госпитализирован в городскую больницу, где у него диагностирован ожог пламенем 3 степени до 99 %, термический ожог дыхательных путей», — сообщили в столичном Следственном комитете.

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