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    В Москве задержали подростка, который мог облить сверстника горючей жидкостью и поджечь его

    1 комментарий

    В Москве задержали подростка, который облил сверстника горючей жидкостью и поджег его. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью (ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает Следственный комитет столицы.

    Инцидент произошел на детской площадке в Чечёрском проезде в Южном Бутово. По версии следствия, подозреваемый облил легковоспламеняющейся жидкостью ранее знакомого 14-летнего подростка, после чего поджег его, в результате чего последний получил термические ожоги тела различной степени тяжести.

    Потерпевшего госпитализировали с сильными термическими ожогами.

    Следователи допрашивают подозреваемого.

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    VKuser17419822105 Июн 2023 в 21:02
    Дебильные игры дебильных детей....еще 4 года и в армию....а там СВО им поможет!
    +0−1
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