В Москве задержали подростка, который мог облить сверстника горючей жидкостью и поджечь его

В Москве задержали подростка, который облил сверстника горючей жидкостью и поджег его. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью (ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает Следственный комитет столицы.



Инцидент произошел на детской площадке в Чечёрском проезде в Южном Бутово. По версии следствия, подозреваемый облил легковоспламеняющейся жидкостью ранее знакомого 14-летнего подростка, после чего поджег его, в результате чего последний получил термические ожоги тела различной степени тяжести.

