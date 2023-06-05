В Москве на детской площадке подожгли 14-летнего подростка

Предварительно установлено, что мальчика облил горючей жидкостью его сверстник, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Четырнадцатилетний подросток получил сильнейшие ожоги на детской площадке в Москве. Инцидент произошел в Чечерском проезде в районе Южное Бутово, сообщает 5 июня прокуратура Москвы.

Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи. О причинах случившегося, а также о личности виновника пока официально не сообщается.



Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства инцидента с подростками. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

