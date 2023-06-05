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    В Москве на детской площадке подожгли 14-летнего подростка

    28 комментариев

    Четырнадцатилетний подросток получил сильнейшие ожоги на детской площадке в Москве. Инцидент произошел в Чечерском проезде в районе Южное Бутово, сообщает 5 июня прокуратура Москвы.

    Предварительно установлено, что мальчика облил горючей жидкостью его сверстник, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

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    Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи. О причинах случившегося, а также о личности виновника пока официально не сообщается.

    Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства инцидента с подростками. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 28

    Гость05 Июн 2023 в 19:42
    Возмущает и поведение друзей,бросивших товарища в беде.
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 19:34
    Хоть скрепно подожгли?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 19:34
    .южнорасияни
    +0−0
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