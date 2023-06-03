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    Массовая авария на Софийской стала уголовным делом

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    4 комментария

    Уголовное дело в отношении предполагаемого виновника массовой аварии на Софийской улице возбуждено полицейским следствием Фрунзенского района. Об этом вечером 3 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

    « По результатам осмотра места аварии и опроса очевидцев следователями ГУ МВД России в отношении 37-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ», — сообщает главк.

    Статья, которую вменяют предполагаемому виновнику, касается нарушения ПДД и эксплуатации транспортного средства, в результате которых тяжело пострадали люди.

    ДТП произошло субботним утром. Примерно в 08:40 водитель «Ивеко» следовал по проспекту Славы в сторону Пражской. На пересечении с Софийской улицей грузовик протаранил «Опель», выехал на встречку и столкнулся еще с 10 машинами.

    По данным полицейского главка, тяжелые травмы получили водитель и две пассажирки «УАЗ Патриот». Медицинская помощь потребовалась еще 9 пострадавшим. Среди них дети 6 и 16 лет.

    Некоторых раненных пришлось вынимать из искореженных машин при помощи специнструмента.

    Ранее «Фонтанка» показывала момент ДТП. А его последствия были видны еще днем.

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    Массовая авария
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    Комментарии 3

    Гость03 Июн 2023 в 18:37
    Ну вот уже и возраст водителя известен, а фамилии все еще у него нет?
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 18:31
    ставка какая?
    +0−0
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