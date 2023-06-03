Массовая авария на Софийской стала уголовным делом

Статья, которую вменяют предполагаемому виновнику, касается нарушения ПДД и эксплуатации транспортного средства, в результате которых тяжело пострадали люди.

« По результатам осмотра места аварии и опроса очевидцев следователями ГУ МВД России в отношении 37-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ», — сообщает главк.

Уголовное дело в отношении предполагаемого виновника массовой аварии на Софийской улице возбуждено полицейским следствием Фрунзенского района. Об этом вечером 3 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

ДТП произошло субботним утром. Примерно в 08:40 водитель «Ивеко» следовал по проспекту Славы в сторону Пражской. На пересечении с Софийской улицей грузовик протаранил «Опель», выехал на встречку и столкнулся еще с 10 машинами.

По данным полицейского главка, тяжелые травмы получили водитель и две пассажирки «УАЗ Патриот». Медицинская помощь потребовалась еще 9 пострадавшим. Среди них дети 6 и 16 лет.



Некоторых раненных пришлось вынимать из искореженных машин при помощи специнструмента.



Ранее «Фонтанка» показывала момент ДТП. А его последствия были видны еще днем.

