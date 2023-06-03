Обломки и ленты ограждения. Показываем, как выглядит место страшной аварии на Софийской

Спустя несколько часов после ДТП на месте столкновения на перекрестке Софийской улицы и проспекта Славы все еще можно наблюдать последствия. Часть дороги огорожена и днем 3 июня.



На оказавшихся в распоряжении «Фонтанки» фотографиях видно, что на проезжей части остались лежать обломки машин. Некоторые разбитые автомобили до сих пор не растащили. На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.