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    Обломки и ленты ограждения. Показываем, как выглядит место страшной аварии на Софийской

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    12 комментариев

    Спустя несколько часов после ДТП на месте столкновения на перекрестке Софийской улицы и проспекта Славы все еще можно наблюдать последствия. Часть дороги огорожена и днем 3 июня.

    На оказавшихся в распоряжении «Фонтанки» фотографиях видно, что на проезжей части остались лежать обломки машин. Некоторые разбитые автомобили до сих пор не растащили. На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

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    Частично движение в районе столкновения не возобновлено: дорога огорожена сигнальными лентами, дежурят сотрудники дорожной полиции.

    Грузовик выехал на встречную полосу движения во Фрунзенском районе в девятом часу утра 3 июня. По словам очевидцев, у машины могли возникнуть проблемы с тормозами. До остановки он смял несколько машин. Момент аварии попал на видео.

    В больницы обратились 16 человек. Некоторые сразу были отпущены на амбулаторное лечение. Еще четверых отпустили лечиться домой в третьем часу дня.

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    Комментарии 12

    Maik503 Июн 2023 в 15:30
    Город весь камерами утыкан. Неужели нет видео аварии?
    Центр города. Оживлённый перекрёсток.
    +0−3
    ДЮрьевич03 Июн 2023 в 15:25
    Когда у Фонтанки поменяется хозяин, возьмут ли тогда выпускающего редактора со знанием русского языка?
    +0−0
    Виталий Петров03 Июн 2023 в 15:17
    Сейчас быстренько все уберут, а к вечеру никто и не вспомнит уже…
    +0−0
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