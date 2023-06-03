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    Бежал, но не скрылся. Из Парагвая возвращают подозреваемого в массовом убийстве в Петербурге

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    6 комментариев

    В Россию из Парагвая экстрадировали двоих россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола. Один из них еще в начале 2000-х совершал преступления на территории Петербурга. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МВД.

    Речь идет об Андрее Андрееве, который был в розыске с 2000 года. Как считает следствие, он состоял в «устойчивой вооруженной преступной группе». Мужчине вменяют целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, бандитизм, похищение человека и вымогательство. Среди прочих деяний, как сообщает МВД, незаконный оборот оружия, подделка документов и незаконное пересечение границы.

    По версии следствия, Андреев и его банда также причастны к массовому убийству, совершенному в 2000 году в Курортном районе Петербурга. Тогда погибли бизнесмен, его сын и трое охранников.

    Андрееву удалось уехать из России. В 2011 году его задержали в Парагвае и осудили за незаконный оборот наркотиков. Срок наказания истек в марте 2023 года, тогда и было принято решение об экстрадиции в Россию.

    Второй россиянин — Роман Морозов. Его разыскивали с 2021 года за присвоение чужого имущества и мошенничество. В общей сложности следствие насчитало 14 эпизодов преступлений. Его искали по инициативе ГУ МВД по Волгоградской области.

    Запрос о выдаче обвиняемых был направлен Генпрокуратурой России, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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    Комментарии 6

    Гость03 Июн 2023 в 10:05
    Реэкспорт бандюков
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 09:54
    Ну наворотили Андрюха и Рома.Наверное на пж пойдут.
    +1−0
    Гость03 Июн 2023 в 09:17
    Какие-то странные для мигрантов фамилии... 🤔
    Что молчат любители ставок?! 🤭
    +1−1
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