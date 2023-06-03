Бежал, но не скрылся. Из Парагвая возвращают подозреваемого в массовом убийстве в Петербурге

В Россию из Парагвая экстрадировали двоих россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола. Один из них еще в начале 2000-х совершал преступления на территории Петербурга. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МВД.
Речь идет об Андрее Андрееве, который был в розыске с 2000 года. Как считает следствие, он состоял в «устойчивой вооруженной преступной группе». Мужчине вменяют целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, бандитизм, похищение человека и вымогательство. Среди прочих деяний, как сообщает МВД, незаконный оборот оружия, подделка документов и незаконное пересечение границы.
По версии следствия, Андреев и его банда также причастны к массовому убийству, совершенному в 2000 году в Курортном районе Петербурга. Тогда погибли бизнесмен, его сын и трое охранников.
Андрееву удалось уехать из России. В 2011 году его задержали в Парагвае и осудили за незаконный оборот наркотиков. Срок наказания истек в марте 2023 года, тогда и было принято решение об экстрадиции в Россию.
Второй россиянин — Роман Морозов. Его разыскивали с 2021 года за присвоение чужого имущества и мошенничество. В общей сложности следствие насчитало 14 эпизодов преступлений. Его искали по инициативе ГУ МВД по Волгоградской области.
Запрос о выдаче обвиняемых был направлен Генпрокуратурой России, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.