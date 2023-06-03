Бежал, но не скрылся. Из Парагвая возвращают подозреваемого в массовом убийстве в Петербурге

В Россию из Парагвая экстрадировали двоих россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола. Один из них еще в начале 2000-х совершал преступления на территории Петербурга. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МВД.



Речь идет об Андрее Андрееве, который был в розыске с 2000 года. Как считает следствие, он состоял в «устойчивой вооруженной преступной группе». Мужчине вменяют целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, бандитизм, похищение человека и вымогательство. Среди прочих деяний, как сообщает МВД, незаконный оборот оружия, подделка документов и незаконное пересечение границы.

