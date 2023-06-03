В России водителям такси запретили работать более 12 часов в сутки

Согласно документу, продолжительность рабочего времени не должна превышать сорок часов в неделю. При пятидневке это восемь часов в день. Если водитель работает по другому графику, то допустим суммированный учёт и десятичасовые смены. Это время может быть увеличено максимум на два часа для завершения пассажирского заказа.

В России ограничили продолжительность рабочего дня таксистов. Новые правила для водителей-физлиц начинают действовать с 1 сентября, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации 2 июня.

Отмечается, что водитель может разделить рабочее время на части. Первый перерыв допускается не позднее, чем через пять часов после начала смены.

Из документа следует, что контролировать занятость таксистов предполагается с помощью журнала учёта рабочего времени. Вести его предстоит водителям. При этом время заполнения также считается рабочим временем.