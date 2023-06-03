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    В России водителям такси запретили работать более 12 часов в сутки

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    6 комментариев

    В России ограничили продолжительность рабочего дня таксистов. Новые правила для водителей-физлиц начинают действовать с 1 сентября, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации 2 июня.

    Согласно документу, продолжительность рабочего времени не должна превышать сорок часов в неделю. При пятидневке это восемь часов в день. Если водитель работает по другому графику, то допустим суммированный учёт и десятичасовые смены. Это время может быть увеличено максимум на два часа для завершения пассажирского заказа.

    Отмечается, что водитель может разделить рабочее время на части. Первый перерыв допускается не позднее, чем через пять часов после начала смены.

    Из документа следует, что контролировать занятость таксистов предполагается с помощью журнала учёта рабочего времени. Вести его предстоит водителям. При этом время заполнения также считается рабочим временем.

    Постановление вступает в силу 1 сентября и действует до марта 2029 года.

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    Комментарии 5

    Гость03 Июн 2023 в 00:42
    Уже и работать запрещают...
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!03 Июн 2023 в 00:34
    мишустин самый слабый премьер за тридцать два года существования России.
    +0−1
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