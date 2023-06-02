Гладков: новый обстрел в Белгородской области. Двое погибли, среди раненых дети

Село Соболевка Валуйского городского округа обстреляли с территории Украины, сообщает 2 июня в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Удар из «Града» пришелся по частному сектору.



По предварительным данным, два человека погибли во дворах собственных жилых домов. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей.



У двоих мужчин множественные осколочные ранения. У двух женщин осколочные ранения нижних конечностей, уточняет Гладков.

