Гладков: новый обстрел в Белгородской области. Двое погибли, среди раненых дети

Село Соболевка Валуйского городского округа обстреляли с территории Украины, сообщает 2 июня в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Удар из «Града» пришелся по частному сектору.
По предварительным данным, два человека погибли во дворах собственных жилых домов. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей.
У двоих мужчин множественные осколочные ранения. У двух женщин осколочные ранения нижних конечностей, уточняет Гладков.
«Также в ЦРБ доставлен мальчик
Напомним, сегодня в Шебекинском округе Белгородской области после многодневных обстрелов ввели временный запрет на передвижение транспорта, ограничения будут действовать до 30 июня.
Ранее в связи с обстрелами приграничного Шебекино правительство Белгородской области приняло решение с 3 июня приостановить курсирование пригородных поездов Белгород — Нежеголь, проходящих через Шебекино.
Утром 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об очередных ударах по региону и двух погибших.
А в 18:25 Гладков сообщил об обстреле в Новой Таволжанке. Там пострадали двое гражданских.