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    В Шебекино из-за обстрелов прекратили движение электричек

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    17 комментариев

    В связи с обстрелами приграничного Шебекино правительство Белгородской области приняло решение с 3 июня приостановить курсирование пригородных поездов Белгород — Нежеголь, проходящих через Шебекино. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе регионального правительства.

    «Временно приостановлено курсирование пригородных поездов сообщением Белгород — Нежеголь — Белгород», — сказано в релизе властей. Жителей призвали ждать сообщения о возобновлении движения поездов в сторону Шебекино.

    Чуть ранее глава администрации Шебекино Владимир Жданов заявил о вывозе людей из города по заявкам. Однако массовый выезд на автобусах власти организовать не могут — из-за возможных обстрелов большого скопления людей решили избегать.

    Жданов сообщил, что жителям будут доставлять воду, медикаменты и откроют дополнительные торговые точки. В ближайшее время у шебекинцев снова заработает мобильная связь, появится электроэнергия и водоснабжение.

    Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил об очередных ударах по региону и двух погибших.

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    Комментарии 17

    Гость02 Июн 2023 в 17:15
    где ля бранепаезда? растащили на металлолом?
    +0−0
    Заливщик голосовых планок02 Июн 2023 в 16:23
    Не пытайтесь покинуть Шебекино!
    +5−0
    Польза санкций02 Июн 2023 в 16:20
    Шебекино не отдадим!!!
    +3−0
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