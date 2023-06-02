В Шебекино из-за обстрелов прекратили движение электричек

В связи с обстрелами приграничного Шебекино правительство Белгородской области приняло решение с 3 июня приостановить курсирование пригородных поездов Белгород — Нежеголь, проходящих через Шебекино. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Временно приостановлено курсирование пригородных поездов сообщением Белгород — Нежеголь — Белгород», — сказано в релизе властей. Жителей призвали ждать сообщения о возобновлении движения поездов в сторону Шебекино.



Чуть ранее глава администрации Шебекино Владимир Жданов заявил о вывозе людей из города по заявкам. Однако массовый выезд на автобусах власти организовать не могут — из-за возможных обстрелов большого скопления людей решили избегать.

