«Есть погибшие». Белгородскую область вновь обстреляли

Несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины. Не обошлось без жертв, рассказал около половины двенадцатого дня 2 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.



Под огнем оказался участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. Погибли две женщины, которые ехали в одном из них. Еще двое пострадавших во второй машине. Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, второй — осколочные ранения нижних конечностей. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

