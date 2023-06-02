«Есть погибшие». Белгородскую область вновь обстреляли

Несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины. Не обошлось без жертв, рассказал около половины двенадцатого дня 2 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.
Под огнем оказался участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. Погибли две женщины, которые ехали в одном из них. Еще двое пострадавших во второй машине. Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, второй — осколочные ранения нижних конечностей. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.
11 снарядов из ствольной артиллерии было выпущено по селу Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал. Однако повреждены центральный газопровод и линия электропередачи, выбиты стекла в двух частных домовладениях. На месте работают аварийные службы.
Также был обстрелян хутор Леоновка Валуйского округа. Пострадавших нет, поврежден фасад зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.
Сегодня утром Гладков сообщил, что из Шебекино и приграничных сел Белгородской области уехали около