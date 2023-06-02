    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.97eur86.58

    Боевые действия

    «Есть погибшие». Белгородскую область вновь обстреляли

    37204
    55 комментариев

    Несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины. Не обошлось без жертв, рассказал около половины двенадцатого дня 2 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Под огнем оказался участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. Погибли две женщины, которые ехали в одном из них. Еще двое пострадавших во второй машине. Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, второй — осколочные ранения нижних конечностей. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

    11 снарядов из ствольной артиллерии было выпущено по селу Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал. Однако повреждены центральный газопровод и линия электропередачи, выбиты стекла в двух частных домовладениях. На месте работают аварийные службы.

    Также был обстрелян хутор Леоновка Валуйского округа. Пострадавших нет, поврежден фасад зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.

    Сегодня утром Гладков сообщил, что из Шебекино и приграничных сел Белгородской области уехали около 2,5 тысячи человек. Они расположились в пунктах временного размещения. Уезжают люди и в соседние регионы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 55

    Рострелли02 Июн 2023 в 13:20
    Мирное население гибнет, а счастливый дедушка ездит по каким-то выставкам, по детским утренникам. Типа он не при делах, а вы тут сами расхлебывайте. Ну дела!
    +1−0
    Гость02 Июн 2023 в 13:18
    Пришло время должки отдавать.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 13:05
    И что? Долго молчать будем? Когда наконец ответим? Министр обороны, где ответ!???
    +0−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    55
    close