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    Обстрелы продолжаются. Гладков рассказал о количестве эвакуированных

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    4 комментария

    Порядка 2,5 тысяч человек уехали из Шебекино и приграничных сел Белгородской области. Пока что большая часть живет в спортивных залах.

    Об эвакуации населения 2 июня рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В пунктах временного размещения, которые организованы на спортивных объектах, ночуют 2,5 тысячи человек — и старики, и дети, и взрослые. Вопрос их дальнейшей жизни пока не определен, но для людей ищут более комфортные варианты — к примеру, 200 человек поедут в Яковлевский округ.

    Уезжают люди и в соседние регионы, часть семей с детьми принимает Липецкая область. Туда же, а еще на Ставрополье, отправляют только детей, в летние лагеря.

    Также Гладков пообещал решить конкретные вопросы, которых у жителей региона к нему много, — что делать с коммуналкой, ипотеками, кредитами и работой, не понимают многие.

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    Комментарии 4

    Гость02 Июн 2023 в 08:47
    В Киеве, Харькове, Кировоградской и Николаевской областях - прилетело всу, те утверждают, что все выпущенные ракеты и беспилотники якобы были уничтожены. Однако украинские телеграмм паблики сообщают о многочисленных пожарах в местах размещения всу, в частности, один из прилетов был зафиксирован как раз в месте расположения очередного западного ЗРК.
    +0−1
    Guddd-Head02 Июн 2023 в 08:41
    Прекрасный план!
    +3−0
    Гость02 Июн 2023 в 08:19
    Эвакуация в спортивные залы школ. Это просто великолепно. Денег нет, но вы держитесь. Здоровья вам.)))
    +10−0
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