Обстрелы продолжаются. Гладков рассказал о количестве эвакуированных

Порядка 2,5 тысяч человек уехали из Шебекино и приграничных сел Белгородской области. Пока что большая часть живет в спортивных залах.

Об эвакуации населения 2 июня рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В пунктах временного размещения, которые организованы на спортивных объектах, ночуют 2,5 тысячи человек — и старики, и дети, и взрослые. Вопрос их дальнейшей жизни пока не определен, но для людей ищут более комфортные варианты — к примеру, 200 человек поедут в Яковлевский округ.

Уезжают люди и в соседние регионы, часть семей с детьми принимает Липецкая область. Туда же, а еще на Ставрополье, отправляют только детей, в летние лагеря.