В Шебекинском округе закрывают автодороги. Движение ограничат до 30 июня

На участках дорог Шебекинского городского округа вводится временный запрет на передвижение транспорта, ограничения будут действовать до 30 июня, сообщает 2 июня правительство Белгородской области.
Уточняется, что на следующих участках дорог движение перекрыто полностью:
Белгород — Шебекино — Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки);
Шебекино — Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки);
Шебекино — Неклюдово — Алексеевка (от Шебекино до Чураево);
Маслова Пристань — Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны).
Ранее в связи с обстрелами приграничного Шебекино правительство Белгородской области приняло решение с 3 июня приостановить курсирование пригородных поездов Белгород — Нежеголь, проходящих через Шебекино.
Утром 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об очередных ударах по региону и двух погибших.
В 18:25 в телеграм-канале Гладкова появилось новое сообщение: «В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2», — написал Гладков.
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