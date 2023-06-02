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    В Шебекинском округе закрывают автодороги. Движение ограничат до 30 июня

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    11 комментариев

    На участках дорог Шебекинского городского округа вводится временный запрет на передвижение транспорта, ограничения будут действовать до 30 июня, сообщает 2 июня правительство Белгородской области.

    Уточняется, что на следующих участках дорог движение перекрыто полностью:

    Белгород — Шебекино — Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки);

    Шебекино — Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки);

    Шебекино — Неклюдово — Алексеевка (от Шебекино до Чураево);

    Маслова Пристань — Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны).

    Ранее в связи с обстрелами приграничного Шебекино правительство Белгородской области приняло решение с 3 июня приостановить курсирование пригородных поездов Белгород — Нежеголь, проходящих через Шебекино.

    Утром 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об очередных ударах по региону и двух погибших.

    В 18:25 в телеграм-канале Гладкова появилось новое сообщение: «В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2», — написал Гладков.

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    Белгородская областьШебекиноЗакрытие дорог
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    Комментарии 11

    Гость02 Июн 2023 в 20:29
    Да(с)
    +0−0
    Потёртый русский02 Июн 2023 в 20:26
    Уносить ноги придётся теперь исключительно пешком
    +1−0
    Михаил Микушин02 Июн 2023 в 20:21
    Ну что? Когда празднуем победу?
    +1−0
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