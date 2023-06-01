В Петербурге столичный гость получил 7 лет колонии за расстрел на свадьбе в ресторане «Европа»

Московский районный суд Петербурга отправил в колонию строго режима стрелявшего в упор на свадебном торжестве. Убийцу в нём не признали.
О приговоре Эльвару Амирасланову 1 июня сообщает прокуратура Петербурга. «Фонтанка» рассказывала, что его задержали в ресторане «Европа» на Витебском проспекте, 41, в октябре прошлого года. В заведении гуляла свадьба, за здоровье молодых пил и Амирасланов.
Праздник не обошёлся без скандала. Согласно материалам дела, 31-летний житель Москвы с южными корнями выхватил травматическую «Грозу» и не менее пяти раз выстрелил выстрел в голову своему оппоненту.
Суматоха, стрельба и ступени в крови попали на видео.
26-летнего пострадавшего на такси до ближайшей больницы везли родители. Молодой человек умер.
Следственный комитет возбудил дело об убийстве. С такой же квалификацией оно поступило в суд, но умысла лишить жизни в действиях Амирасланова не увидели.
Как сообщили в прокуратуре, фигуранта признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Суд назначил 7 лет в колонии строго режима и взыскал в пользу потерпевшей стороны 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.