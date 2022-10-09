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    Суматоха, ступени в крови. В ресторане «Европа» мужчину в упор расстреляли из «Грозы»

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    В Петербурге свадьба в ресторане «Европа» завершилась перестрелкой прямо среди столиков. Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, потерпевший скончался в машине такси у больницы №20.

    «Фонтанка.ру»

    Инцидент произошел накануне ночью. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что на Витебском проспекте, 41, застрелили человека. Приехавшие силовики установили, что травматическую «Грозу» во время конфликта выхватил 31-летний москвич с южными корнями. Он не менее 5 раз выстрелил в голову своему оппоненту — 26-летнему петербуржцу. Разборки попали на несколько камер видеонаблюдения в ресторане. Полиция увидела все — и расстрел в упор, и испуганных женщин, спасающих своих детей, и светло-бежевые ступени, заливаемые кровью раненого.

    Сразу после происшествия молодого человека схватили родители. Они пытались довезти его до больницы на такси, но не успели. Что касается стрелка, то его полиция задержала прямо в ресторане. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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