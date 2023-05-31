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    Петербуржец зацепился за поезд, чтобы доехать до Москвы. На риск толкнула любовь

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    На Московском вокзале в Петербурге между вагонами поезда заметили молодого человека, который собирался ехать так вплоть до столицы. На опасный поступок его толкнула любовь.

    Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО. Несостоявшийся путешественник — 19-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что в Москве живет его девушка, а денег на билет ему попросту не хватило.

    «Транспортные полицейские провели с юношей профилактическую беседу, в ходе которой ему еще раз напомнили об опасности подобного передвижения. <...> Задержка поезда составила 20 минут», — сообщили в ведомстве.

    В отношении молодого человека составили административный протокол по первой части статьи КоАП РФ «нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». По закону проступок влечет за собой наложение штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей.

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