Петербуржец зацепился за поезд, чтобы доехать до Москвы. На риск толкнула любовь

На Московском вокзале в Петербурге между вагонами поезда заметили молодого человека, который собирался ехать так вплоть до столицы. На опасный поступок его толкнула любовь.

Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО. Несостоявшийся путешественник — 19-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что в Москве живет его девушка, а денег на билет ему попросту не хватило.

«Транспортные полицейские провели с юношей профилактическую беседу, в ходе которой ему еще раз напомнили об опасности подобного передвижения. <...> Задержка поезда составила 20 минут», — сообщили в ведомстве.