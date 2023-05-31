Правительство назвало пункты пропуска на границе РФ, где введут электронную очередь

Систему электронной очереди для грузовиков с 1 сентября 2023 года внедрят на трех пунктах пропуска на границе с Литвой, Казахстаном и Китаем. Перечень утвержден правительством РФ.



Электронная очередь для проезда коммерческих грузовиков осенью заработает на пунктах пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном, «Забайкальск» на границе с Китаем и «Чернышевское» на границе с Литвой, сообщает 31 мая пресс-служба кабмина. На них уже создана необходимая дорожная инфраструктура.

Система позволит водителям заранее резервировать дату и время пересечения границы через специальный бесплатный сервис на официальном сайте «Росгранстроя». А с 1 марта 2024 года это можно будет делать на портале госуслуг или в государственной информационной системе электронных перевозочных документов. Для бронирования потребуется указать регистрационный номер грузовика, вид перевозки и контактные данные. Изменить забронированные дату и время можно будет не позднее чем за 3 часа до назначенного пересечения границы.