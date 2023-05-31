    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, зап

    760мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.69eur86.51

    Правительство назвало пункты пропуска на границе РФ, где введут электронную очередь

    1777
    1 комментарий

    Систему электронной очереди для грузовиков с 1 сентября 2023 года внедрят на трех пунктах пропуска на границе с Литвой, Казахстаном и Китаем. Перечень утвержден правительством РФ.

    Электронная очередь для проезда коммерческих грузовиков осенью заработает на пунктах пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном, «Забайкальск» на границе с Китаем и «Чернышевское» на границе с Литвой, сообщает 31 мая пресс-служба кабмина. На них уже создана необходимая дорожная инфраструктура.

    Система позволит водителям заранее резервировать дату и время пересечения границы через специальный бесплатный сервис на официальном сайте «Росгранстроя». А с 1 марта 2024 года это можно будет делать на портале госуслуг или в государственной информационной системе электронных перевозочных документов. Для бронирования потребуется указать регистрационный номер грузовика, вид перевозки и контактные данные. Изменить забронированные дату и время можно будет не позднее чем за 3 часа до назначенного пересечения границы.

    Систему тестировали на МАПП «Чернышевское» с ноября по декабрь 2022 года. В январе 2023 года законопроект о резервации времени прохождения границы для автомобилей внесли в Госдуму. Что предусматривают поправки, пояснял председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. В феврале закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Приграничные пункты пропускаЭлектронная очередь
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close